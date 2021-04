Genova. Quelle lancette da tempo non segnavano l’ora esatta. Proprio non si muovevano perché irrimediabilmente danneggiate. E così sulla torre campanaria in uno dei luoghi più caratteristici della Liguria era impossibile sapere che ora fosse.

Ora però grazie ad un intervento con tanto di funi da parte del Soccorso Alpino Liguria i quattro orologi della chiesa di San Rocco di Camogli sono tornati a scandire lo scorrere del tempo. L’intervento era stato più volte rimandato a causa del prezzo elevato che richiedeva. Alla fine così sono stati i tecnici del Soccorso Alpino ad intervenire in maniera volontaria.

Otto uomini così hanno provveduto alla sostituzione delle lancette, appesi al campanile da cui si gode una magnifica vista sul golfo Paradiso. “Un aiuto concreto alla parrocchia locale in ossequio alla nostra missione di essere sempre pronti ad aiutare gli altri”.