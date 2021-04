Sampierdarena, chiuso per 5 giorni il circolo “El Astillero”: somministravano alcol all’interno

Genova. Stavano somministrando bevande alcoliche a due clienti in un locale al chiuso. Per questo il circolo El Astillero di via Fillak a Sampierdarena è stato sanzionato dalla divisione di polizia amministrativa della squadra mobile di Genova.

Il circolo era già stato sanzionato per il medesimo motivo dalla polizia lo scorso 2 aprile e anche in quell’occasione era stata disposta la chiusura temporanea dell’esercizio per cinque giorni.

I clienti identificati erano cittadini stranieri non in regola sul territorio italiano e sono stati multati anche loro per violazione delle norme anti-Covid.

Il circolo è incorso altresì in altre violazioni amministrative avendo somministrato bevande alcoliche a favore di clienti non associati e non avendo predisposto la cartellonistica prevista dalla normativa sul divieto di fumare.