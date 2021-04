Sampdoria, anche Ranieri esprime il suo dissenso alla Super League

Genova. Mentre non trovano conferma le voci che parlavano – nel caso di interruzione del rapporto di lavoro con Claudio Ranieri – di un possibile approdo alla Sampdoria di Razvan Lucescu (figlio di Mircea Lucescu), che nello scorso mese di febbraio ha smesso di essere il tecnico dell’Al Hilal, importante team dell’Arabia Saudita, anche il mister blucerchiato esprime il suo dissenso sulla Super Lega e si augura che FIFA ed UEFA abbiano strumenti adeguati (e volontà) per impedirne l’attuazione, ribadendo come il bello del calcio sia rappresentato dalla possibilità per tutti di compiere imprese come quella del suo Leicester… un fatto che è l’essenza del calcio e dello sport in particolare

Poi richiama i suoi ragazzi ai rischi connessi ad una eventuale sottovalutazione della trasferta di Crotone, dove la Sampdoria è attesa ad una sfida difficile, che merita la massima concentrazione… lo sa bene il mister che ha giocato tanti anni in Calabria.

Ranieri ha inoltre ribadito la necessità di gestire le forze del gruppo, in particolar modo quelle di Bartosz Bereszyński, cui ha deciso di concedere un turno di riposo, mentre torna a disposizione Albin Ekdal.