Rugby, campionato Under 14 pronto a partire

Recco. La Federazione Italiana Rugby muove un ulteriore passo verso la ripartenza dell’intero sistema rugbistico nazionale.

La delibera presidenziale assunta, la cui attuazione ha effetto immediato, fa seguito ad una serie di positivi colloqui con il Coni e riconosce di preminente interesse nazionale l’attività dell’Under 14 maschile e femminile, al fine di garantire una più efficace transizione dei partecipanti alle successive categorie per la stagione sportiva 2021/2022.

Da venerdì 1 aprile tutte le atlete e gli atleti appartenenti alla categoria Under 14 possono riprendere gli allenamenti con contatto su tutto il territorio nazionale in vista della partecipazione all’attività agonistica facoltativa nel mese di giugno.

L’attività di allenamento con contatto nei mesi di aprile e maggio e la partecipazione alle competizioni agonistiche facoltativa potranno avvenire, al pari delle altre categorie riconosciute di preminente interesse nazionale, nella piena osservanza del vigente protocollo per la ripresa degli allenamenti.

“Sono felice di aver sottoscritto stamane una delibera che, già nei prossimi giorni, riporterà sul campo le ragazze ed i ragazzi dell’Under 14 che da troppo tempo aspettavamo di tornare a praticare il nostro splendido sport” ha dichiarato il presidente della Fir, Marzio Innocenti.

“La categoria Under 14 riveste un’importanza centrale nella formazione delle giocatrici e dei giocatori e la natura strategica di questa attività ci ha indotto ad inserirla nelle categorie di interesse nazionale riconosciute dal Coni. L’entusiasmo per la ripresa dell’Under 14 non deve, però, distoglierci dal continuare a prestare massima attenzione ai protocolli, pensati nell’interesse della grande famiglia del rugby italiano, che siamo attivamente impegnati a riportare sul campo, in ogni sua categoria, in sicurezza e nei tempi più opportuni” ha aggiunto il presidente federale.