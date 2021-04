Ruba zaino a disabile sulla passeggiata di Voltri, arrestato

Genova. Si sono avvicinati in due a un disabile seduto su una panchina della passeggiata di Voltri. Uno si è seduto vicino per distrarlo con qualche chiacchiera, mentre l’altro ne ha approfittato per rubare lo zaino appoggiato accanto alla vittima. È accaduto nel tardo pomeriggio della giornata di Pasqua, alle 18. Lo riferisce la polizia locale di Genova.

La vittima ha urlato “al ladro” non potendo rincorrere i malviventi e il suo appello è stato raccolto da un passante che si è messo all’inseguimento del marocchino M. R. poi fermato da un altro cittadino in piazza Gaggero.

A quel punto sono arrivati gli agenti del 7º distretto che hanno preso in consegna il ladro, il quale ha tentato di nuovo, senza riuscirvi, di divincolarsi. Il fermato è stato portato al pronto soccorso dove gli sono state medicate le ferite al volto che si è procurato nella colluttazione col cittadino che lo aveva placcato e che, approfittando delle concitate fasi dell’arresto, si è allontanato ed è rimasto sconosciuto.

M.R., identificato nel gabinetto di fotosegnalamento del reparto giudiziaria della polizia locale come un cittadino nativo di Casablanca noto con diversi alias, pregiudicato per reati contro le cose, è stato arrestato per furto in concorso con l’aggravante di averlo commesso nei confronti di un disabile.