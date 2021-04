Ruba la lavatrice appena consegnata alla vicina di casa, uomo denunciato a San Fruttuoso

Genova. Ha trovato una lavatrice nuova su un pianerottolo che la vicina di casa attendeva di farsi portare nell’appartamento e se l’è portata a casa sua.

Nella manovra ha anche danneggiato una parte dell’imballaggio che è rimasto nell’atrio dell’edificio. Protagonista un genovese di 41 anni. E’ successo ieri in via delle Rovare a San Fruttuoso.

La donna ha chiamato il 112 e visto che una pattuglia delle volanti era in zona per un altro intervento, i poliziotti sono andati a verificare. L’uomo, alla richiesta di aprire la porta di casa, si è scagliato contro gli agenti e li ha minacciati. E’ stato denunciato per furto aggravato, danneggiamento e minacce.