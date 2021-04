Rowing Club Genovese: pioggia di successi alla seconda regata di Pra’

Genova. La seconda regata stagionale di Genova Pra’, caratterizzata dalla partecipazione di 459 atleti/gara in forza a 14 società, mette in evidenza la forza collettiva del Rowing Club Genovese, ancora una volta in doppia cifra sul fronte dei successi, unitamente alla Canottieri Sanremo, a quota nove. Numerose affermazioni anche per Velocior, Speranza Pra’ e Sportiva Murcarolo.

Il Rowing Club Genovese infila una serie di 13 successi nel 7,20 Allievi C (Nicolò Rossi), nel singolo Senior (Edoardo Marchetti), nel 4 di coppia Allievi C (Vallarino, Pinna, De Palma, Torre), nel 7,20 Cadette con Sofia Lattanzio, nel 7,20 Cadetti con Niccolò Bellotta, nel doppio Cadetti con Pozzobon e Treccani, nel 2 senza femminile con Tanghetti e Costa, nel singolo Esordienti con Aurora Cavolata, nel doppio Ragazze con Pecorella e Bucci, nel 7,20 Allieve B2 con Olivia Lattanzio, nel 4 di coppia Junior (Bucci, Pecunia, Sotgia, Pecorella), nel 4 di coppia Senior (Tanghetti, Mencacci, Costa, Bucci) e nel 4 di coppia Junior misto Murcarolo (Caprile) con Brissolari, Chiappini e Devoli.

Vanno alla Canottieri Sanremo il doppio Master mix con Annalisa Zanon e Alessio Bosco, il 4 di coppia Master (Crespi, Ceriolo, Papendieck, Taggiasco), il doppio Cadetti con Zaffanelli e Romeo, i singoli Cadetti con Carlo Alberto e Roberto Strazzulla, il doppio Master di Bosco e Rosso, il doppio Master di Porcellana e Ceriolo, nel 2 senza Cadetti (Strazzulla, Strazzulla) e nel 4 di coppia Cadetti (Zaffanelli, Consonni, Arosio, Romeo).

Bene la Velocior Spezia nel singolo Esordienti con Nicolò Pucci, nel 4 di coppia Ragazzi, misto Speranza, con Grossi, Audasso, Menchelli e Mammi, nel doppio Junior con Lucchinelli e Landi, nel 7,20 Allievi B2 con Giacomo Guano, nel 7,20 Allievi A con Elia Lucilli, nel singolo Pesi Leggeri con Francesco Landi e nel doppio Ragazzi con Grossi e Menchelli.

Soddisfazioni importanti per lo Speranza Pra’, leader nel singolo Under 23 con Edoardo Rocchi, nel doppio Pesi Leggeri con Cambiaso e Bozzano, nel singolo Cadette con Lucia Cambiaso, nel 7,20 Cadetti con Riccardo Iaia, nel 7,20 Allieve B1 con Francesca Brena e nel 4 di coppia Senior (Bozzano, Cambiaso, Emanuele ed Edoardo Rocchi).

Sportiva Murcarolo d’oro nel singolo Ragazzi con Samuele Cantilonne, nel doppio Senior con Clavarino e Caprile e con Cerruti e Sitia, nel doppio Junior con Melegari e Licatalosi, nel doppio Ragazzi con Cantilonne e Melegari, nel singolo Junior con Andrea Licatalosi.

Bene l’Argus Santa Margherita Ligure nel doppio Allievi con Bandinelli ed Elkamili, nel 7,20 Allievi B1 con Lorenzo Caperoni, Oscar Canale ed Emiliano Romerio.

A segno la Canottieri Sampierdarenesi nel doppio Allievi C con Simoncelli e Baiardo, nel 4 senza Senior (Corsinovi, Galtieri, Maspero, Polleri) e nell’otto Senior con Cappagli, Carrozzino, Corsinovi, Galtieri, Maspero, Polleri, Costa e Sanna (tim. Scionico).

Il Club Sportivo Urania sale sul più alto gradino del podio nel singolo Ragazzi con Martina Fanfani, nel doppio Junior (Dioguardi, Fanfani) e nel doppio femminile con Bavazzano e Germano

La Canottieri Santo Stefano al Mare trova il successo nel singolo Under 23 e Senior con Alice Ramella, nel 7,20 Allieve C con Ginevra Roa.

Vince l’Elpis Genova nell’otto Ragazzi con Gromi, Cogliolo, Silvatici, De Sena, Tintis, Ottaviani, Cacciacarne e De Sena (tim. Morbelli) e nel singolo Junior con Valentina Cacciacarne. La LNI Sestri Ponente brinda all’affermazione di Dominici e Lauletta nel doppio Allieve C, di Graffione e Sella nel 2 senza Ragazzi.

Vittoria per la LNI Savona nel 7,20 Allievi C con Michelangelo Malinconico. A segno la Dario Schenone Foce con Jacopo Ghidelli.

Misti. Vola il 4 di coppia Ragazzi Rowing (Barabino e Loiacono)-LNI Sestri Ponente (Graffione e Sella).