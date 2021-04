Riprese a Genova per The Serpent Queen, la nuova serie tv su Caterina De’ Medici

Genova. Si stanno svolgendo in queste settimane a Genova, in particolare negli spazi sontuosi di palazzo Ducale, le riprese di una nuova serie tv internazionale. Con il supporto di Genova Liguria Film Commission, Comune di Genova e Regione Liguria la rete Starz, che ha una lunga tradizione di storie in costume (The White Queen, The White Princess e la più recente The Spanish Princess), sta portando avanti la produzione di The Serpent Queen, un’altra serie tv incentrata sulla nobiltà europea.

La serie, in otto episodi, scritta da Justin Haythe di Revolutionary Road, e basata sul libro di Leonie Frieda “Catherine de Medici: Renaissance Queen of France” si concentra, appunto, sulla figura di Caterina de’ Medici, interpretata dalla pluripremiata attrice britannica Samantha Morton.

La trama. The Serpent Queen ripercorre la storia della nobildonna italiana e regina consorte di Francia, moglie di Enrico II e madre di Francesco II, Carlo IX ed Enrico III.

Considerata un’immigrata e una donna senza arte né parte, Caterina entrò nella corte francese come un’adolescente orfana che doveva offrire la propria enorme dote e generare molti eredi, scoprendo poi che suo marito era innamorato di un’altra, che il papato si era rifiutato di pagare la sua dote e che non riusciva a concepire.

Eppure, con la sua intelligenza e determinazione, Caterina riuscì a mantenere vivo il suo matrimonio e a padroneggiare il sanguinoso gioco che era la monarchia meglio di chiunque altro, governando la Francia per cinquant’anni.

Il team di produzione include il regista di Hunger Games Francis Lawrence e il produttore esecutivo di Matrix Erwin Stoff. Stacie Passon di American Gods e Billions dirigerà invece diversi episodi, incluso il primo.

Dopo un 2020 attivissimo nonostante la pandemia, anche il 2021 si è aperto in maniera frizzante per le produzioni video a Genova. Basti citare i set della la seconda serie di Petra, con Paola Cortellesi, quello di Blanca, nuova serie tv poliziesca e poi il prosieguo di Sopravvissuti.