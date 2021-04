Rinnovo concessioni, per edicole e chioschi stessa normativa di mercati e fiere

Genova. Regione Liguria, con una nota inviata negli scorsi giorni ai Comuni Liguri, ha chiarito che per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli (ovvero le concessioni per edicole, chioschi, e così via) si deve applicare la stessa normativa prevista per gli operatori dei mercati e delle fiere: occorre quindi verificare l’iscrizione agli enti previdenziali.

“Ringraziamo l’Assessore Benveduti e gli uffici del Settore Commercio di Regione Liguria per il chiarimento” dicono Ornella Caramella e Andrea Dameri, rispettivamente direttore di Confcommercio Liguria e Confesercenti Liguria.

“Infatti oltre a dare indicazioni puntuali e utili ai Comuni del territorio, fissa un principio di equità, mettendo sullo stesso piano tutte le categorie che esercitano su area pubblica e fornendo una soluzione adeguata ad un momento drammatico per tutto il tessuto commerciale, che evita di peggiorare la situazione”, concludono.