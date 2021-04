Rimpasto a sorpresa in giunta Bucci: Nicolò vicesindaco, a Piciocchi la delega al Recovery fund

Genova. Suona come un colpo di scena il mini-rimpasto nella giunta comunale genovese: l’attuale assessore alla Salute e ai servizi civici Massimo Nicolò, il primario di oculistica del San Martino entrato nella squadra di Bucci lo scorso ottobre in quota Fratelli d’Italia, assume la carica di vicesindaco.

Prende il posto di Pietro Piciocchi (eletto nella lista civica Vince Genova), assessore al Bilancio, ai Lavori pubblici e a molte altre materie – ben 24 – e che però si trova con una nuova delega, quella al Recovery Fund.

L’avvicendamento è stato stabilito con un provvedimento del sindaco in vigore da oggi. La nomina di un assessore al Recovery fund, si legge, avrà “funzione di analisi, raccordo e promozione presso le autorità competenti, delle iniziative e progetti d’interesse per la civica amministrazione, al fine di cogliere opportunità di finanziamento di fonte nazionale ed europea”.

Un impegno importante che forse non sarebbe stato compatibile con gli altri già sulle spalle del “super assessore” ma non è un segreto che da tempo, sin dall’addio di Stefano Balleari a Tursi per l’elezione in consiglio regionale, Fratelli D’Italia premesse per ottenere nuovamente quel ruolo.