Rifiuti, verso il gestore unico metropolitano: presidio dei sindacati per dire sì

Genova. “Dopo vent’anni finalmente l’amministrazione sta procedendo tramite la Città Metropolitana ad affidare l’incarico del servizio di Igiene Ambientale ad un gestore unico. Tale procedura imposta dalla Legge regionale permetterà di migliorare il servizio in tutti i comuni dell’ex provincia di Genova permettendo, tramite economie di scala, la riduzione del costo della Tari su tutto il territorio evitando pericolose infiltrazioni della malavita organizzata, che nel mondo dei rifiuti ha sempre molti interessi”.

Così spiegano in una nota le segreterie territoriali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.

“Anche i lavoratori potranno avere maggiori tutele sia contrattuali che salariali sanciti da un nuovo contratto di servizio, che dovrà avere come scadenza fine 2035, come nell’area del genovesato – prosegue la nota – Questa è un’opportunità che come organizzazioni sindacali non intendiamo trascurare: per questo motivo organizziamo per domani mercoledì 7 Aprile, in concomitanza con la conferenza dei sindaci del Tigullio, un presidio a partire dalle ore 14 davanti alla Prefettura di Genova”.