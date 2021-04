Regione Liguria, presto un albo per i locali storici di intrattenimento

Genova. Sì unanime del Consiglio Regionale, questa mattina, alla proposta avanzata dal capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, Claudio Muzio, per l’istituzione di un Albo dei locali storici d’intrattenimento, sulla falsariga di quanto sta avvenendo con le botteghe storiche.

“Questi locali storici – dichiara Muzio – rappresentano un valore aggiunto per l’offerta ricreativa e turistica nella nostra Regione, un’eccellenza che è necessario preservare. La creazione di un apposito Albo potrà costituire una forma di tutela e sostegno al settore. Ricordo infatti – prosegue – che il comparto dell’intrattenimento è stato uno dei più colpiti dalle conseguenze delle misure adottate per il contenimento del Covid e che vi sono impegnati non soltanto gli imprenditori titolari dei locali, ma anche una vera e propria filiera di lavoratori autonomi, professionisti, partite IVA, anch’essi interessati dagli effetti negativi della crisi economica in atto”.

“A ciò si aggiunga il fatto – sottolinea ancora Muzio – che questo settore negli ultimi anni si è dovuto scontrare con una crisi strutturale dovuta a molteplici fattori, tra cui la rilevante pressione fiscale, l’assenza di incentivi, l’abusivismo fuori controllo con tutto ciò che ne consegue anche in termini di sicurezza. Questi elementi rendono difficile per le attività regolari garantire la continuità aziendale e precludono la possibilità di mettere in campo un piano di investimenti, impoverendo così anche l’offerta turistica sul territorio”.

“Per tutti questi motivi – spiega il consigliere regionale – ho deciso di proporre l’istituzione dell’Albo, anche come strumento di contrasto all’abusivismo attraverso una sorta di certificazione di qualità che si strutturerà nei modi e nelle forme che l’Assessorato allo Sviluppo Economico individuerà”.

“Nella mozione approvata quest’oggi ho chiesto inoltre alla Giunta da un lato di farsi parte attiva in Conferenza Stato-Regioni affinché il settore dell’intrattenimento venga sostenuto adeguatamente dal Governo, dall’altro lato di continuare a mettere in campo, per quanto di propria competenza, misure di supporto economico per questo comparto, che si andranno ad aggiungere a quelle già adottate con la delibera regionale che ha dato attuazione al bonus previsto dal decreto Ristori Quater. Desidero infine ringraziare tutti i consiglieri regionali per l’approvazione all’unanimità della mia proposta”, conclude il capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.