Recovery Plan, in arrivo 70 milioni per la valorizzazione dei Forti di Genova

Genova. Sono 70 i milioni di euro previsti per la valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi da parte del Recovery Plan in queste ore in in definizione a Roma: al comparto della cultura sono stati riservati fondi complessivi per 1,460 miliardi di euro.

E per Genova è la volta dei forti e della cinta muraria da troppo tempo abbandonata a se stessa o quasi: un patrimonio di grande valore e unico nel panorama italiano ed europeo.

“Un’attenzione, quella dell’Esecutivo per la cultura e la nostra città, che testimonia la capacità di individuare opportunità e risorse concrete per la cultura, volano della ripresa dell’economia – scrive in una nota il Partito Democratico genovese, commentando la decisione del ministro Franceschini – con un investimento complessivo di 6,675 miliardi di euro, ancor più importante oggi che, proseguendo la lotta contro la pandemia di Covid-19, i cittadini possono iniziare a riappropriarsi di spazi, risorse ed esperienze culturali”.