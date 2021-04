Rassegna on line del Count Basie Jazz Club, venerdì Tagliazucchi protagonista

Genova. La rassegna di concerti on Line “Count Basie Jazz Restart” continua con successo, grazie all’impegno dei soci volontari e al supporto degli appassionati.

Questo venerdì 9 aprile, alle 22, sarà il turno di Gianluca Tagliazucchi. L’intero concerto verrà trasmesso on line sul sito del Count Basie.

Il concerto resterà a disposizione nell’area riservata anche successivamente alla diretta.

Il concerto. Assieme a Gershwin, Rodgers & Hart, Irving Berlin ed altri compositori, Cole Porter è stato uno dei fondatori della popular music americana. I suoi brani hanno fatto da colonna sonora a commedie, musicals di Broadway e film dell’epoca d’oro di Hollywood.

A parte questo però c’è anche il personaggio, che in qualche modo influenza sempre la musica: un dandy inconvenzionale, incallito nottambulo (tanti suoi brani parlano della notte e del suo fascino) fuori dagli schemi per i cliché dell’epoca, dalla vita avventurosa e che nei testi delle sue canzoni poteva permettersi di trattare temi all’epoca considerati scabrosi – ma forse anche oggi – come amori adolescenziali in vendita, relazioni incestuose e linciaggi di donne considerate peccaminose dalla società.

A differenza di molti altri compositori di Broadway che di solito lavoravano in coppia (compositore e paroliere) lui era autore unico dei suoi brani, cosa che gli ha permesso di creare una fusione non comune tra musica e testo. Un autore ideale per il Jazz. Gianluca Tagliazucchi propone una rivisitazione dei brani di Porter in piano solo.