Genova. Rapina in strada ieri sera in centro storico. E’ successo in piazza della Nunziata nei pressi dell’hotel Helvetia.

Vittima un professionista di Milano a Genova per lavoro: l’uomo è stato raggiunto alle spalle dal un malvivente che gli ha intimato di consegnargli il cellulare minacciandolo con ua bottiglia.

Poi è fuggito. Sul posto le volanti che hanno raccolto la denuncia della vittima. Indagini in corso.