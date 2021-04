Rapallo Rivarolese: mister Cristiano Rossetti si è dimesso

Dopo appena due giornate, arriva il primo cambio in panchina. L’allenatore del Rapallo Rivarolese, Cristiano Rossetti, ha infatti rassegnato le dimissioni.

La società ha, si legge nel comunicato, “preso atto delle dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra di mister Cristiano Rossetti” e “ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questa stagione augurando le migliori fortune sportive e professionali”.

La società non ha reso noti i motivi di questa scelta. A livello sportivo, tuttavia, l’inizio di campionato del Rapallo Rivarolese non è stato dei migliori: due sconfitte in altrettanti match. La prima patita contro il Ligorna e la seconda contro l’Angelo Baiardo.