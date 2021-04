Ragazza si perde al buio vicino a forte Richelieu, salvata e riportata a casa

Genova. Era uscita nel pomeriggio per una passeggiata nella zona dei forti genovesi. Ma sulla strada del ritorno, lungo il sentiero che da Forte Richelieu porta a Borgoratti, si è ritrovata in mezzo ai rovi, con il sole che stava tramontando e la via di casa smarrita.

A quel punto, una ragazza del ‘92, lombarda di origine, ma residente a Genova, ha allertato i soccorsi.

Individuata con il sistema locator del soccorso alpino della Liguria, è stata raggiunta sia dai tecnici del soccorso alpino stesso sia dai vigili del fuoco.

Essendo in buone condizioni, per lei non è stato necessario il ricovero al pronto soccorso. E’ stata riaccompagnata a casa.