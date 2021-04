Genova. Un muraglione a rischio crollo ha reso necessaria la chiusura di via Biga a Quezzi dal pomeriggio di oggi, giovedì 22 aprile. La comunicazione è arrivata dalla polizia locale attraverso il servizio telegram.

Il muraglione, una vecchia parete crepata da tempo al di sopra di un parcheggio privato, ha problemi strutturali che nelle ultime ore sono peggiorati, c’è stato un distacco parziale probabilmente a causa di un colpo. Per questo è stata disposta l’interruzione della strada sia al traffico sia ai pedoni.

Sul posto le pattuglie della locale hanno operato in ausilio dei vigili del fuoco e dell’ufficio pubblica incolumità del Comune.

La chiusura riguarda un tratto di circa 20 metri tra il 107 rosso e il 122 rosso ma il problema è che, trattandosi di una strada a senso unico, interrompendo quel tratto bisogna modificare il traffico.

Sono stati istituiti due doppi sensi alternati tra via Onorato e via Pastonchi e l’altro tra via Amarena e il 107rosso di via Biga. Modifiche anche alla linea Amt 381 che limita il percorso a via Onorato senza arrivare fino a piazza Solari. Sono inoltre stati spostati alcuni bidoni per la raccolta dei rifiuti che si trovavano sotto il muraglione pericolante.

La chiusura – spiegano dalla polizia locale – rimarrà in atto sicuramente fino a domattina poi si attiveranno procedure messa in sicurezza.