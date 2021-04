Quarto incontro del ciclo “intervista un mazziniano”, streaming con Anna Manca

Genova. Giovedì 8 aprile alle ore 21:00, in diretta fb sul profilo MazziniAlumni exliceali, si svolgerà il quarto incontro del ciclo: “Intervista un Mazziniano: si impara dalla vita degli altri” in collaborazione con Cipriana Dall’Orto già direttrice di Donna Moderna e di diversi altri periodici, oggi docente della IULM.

Gli studenti di oggi intervistano studenti di ieri, che hanno sviluppato i loro percorsi professionali e di vita in vari settori: sono a tema le scelte esistenziali, l’esperienza lavorativa, gli interessi di oggi e di ieri, i percorsi, i temi emergenti dell’attualità, le strade che hanno intrapreso nella loro crescita umana e lavorativa.

E dopo Stefano Rossetto sulle politiche attive del lavoro, Roberta Colombari sull’innovazione e Stefano Bonassi, docente di epidemiologia presso l’Università San Raffaele di Roma, avremo con noi Anna Manca, vicepresidente di Confcooperative Nazionale, una studentessa di ieri intervistata dagli studenti di oggi su scelte esistenziali, esperienza lavorativa, interessi di oggi e di ieri, percorsi, temi emergenti.

Anna Manca, nata a Genova nel 1964 e diplomata al Mazzini nel 1983, Laureata in Filosofia, dopo variegate esperienze lavorative, compreso l’Unicef internazionale, inizia il suo percorso nel movimento cooperativo nel ’92 dapprima come educatrice, per poi sperimentarsi nei ruoli di progettista, formatrice e amministratrice. Nel 1995 è tra le fondatrici del Consorzio Sociale Agorà. Dirige il Centro Studi per l’Economia Sociale dal 2010 fino al 2015, ente promosso a livello regionale da Confcooperative e Legacoop al fine di produrre ricerche e progetti mirati alla valorizzazione della cooperazione sociale nel territorio ligure.

Nel 2016 diviene Vicepresidente Vicaria dell’Unione Provinciale di Confcooperative Genova e da Dicembre 2018 è Presidente della Commissione Donne e Parità dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Da ottobre è Vicepresidente di Confcooperative Nazionale.

L’incontro con la nostra ex studentessa Anna Manca avrà al centro l’impresa economica e la cooperazione, ma sempre con l’intento di scoprire percorsi personali e professionali che possano essere di guida e di stimolo per gli studenti di oggi! Un’occasione preziosa per approfondire la materia sempre di stretta attualità delle pari opportunità: Anna Manca svolge attività di rappresentanza politico sindacale in materia di pari opportunità, con particolare riferimento al movimento cooperativo italiano ed europeo, occupandosi in chiave di genere di inclusione lavorativa, imprenditorialità, contrasto alla violenza, leadership, percorsi di carriera, democrazia paritaria.

Il progetto di lezioni di giornalismo, promosso dall’Associazione Mazzini Alumni, è realizzato come PTCO ovvero “ Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) rivolto agli alunni del terzo anno della sezione A del Liceo Classico e ad altri studenti del Liceo, e si propone lo scopo di far apprendere i principi basilari del linguaggio della comunicazione giornalistica con particolare riferimento alla tecnica dell’intervista.

Gli studenti, attraverso le interviste di ex liceali mazziniani, oggi occupati in ruoli importanti di vari settori. scoprono come le scelte lavorative, anche quando si allontanano dalle radici classiche, fanno tesoro delle basi ricevute. E come uno sguardo verso il futuro non possa prescindere dalla conoscenza del passato. Si tratta di un “passaggio di testimone” dove le nuove generazioni si arricchiranno delle esperienze, lavorative e umane, di chi li ha preceduti.