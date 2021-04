Genova. Un potente fulmine avrebbe colpito un casolare semi abbandonato sulle alture di Quarto, a Genova, a poche centinaia di metri dalla costa, in zona via dei Ciclamini. Dopo la scarica immediato l’incendio, che in poche ore ha distrutto l’abitazione e il relativo magazzino.

L’intervento dei vigili del fuoco, durato tutta la notte, ha permesso che le fiamme non si estendessero anche alla fitta vegetazione limitrofa, innescando un fronte di fiamma ben più esteso. Questa mattina il rogo risultava domato, mentre iniziavano le operazioni di bonifica.

Secondo i tecnici di Limet (dalla cui rete abbiamo tratto le foto) si sarebbe trattato di un fulmine ‘positivo’: “quella peculiare tipologia di scarica elettrica che non si origina dalla base del cumulonembo (come i più comuni fulmini negativi) bensì dalla sua sommità, per poi muoversi orizzontalmente, anche per 15/20 km, prima di abbattersi al suolo“.

Sarebbero fulmini “estremamente pericolosi, in quanto, oltre a trasportare un’energia dalle 4 alle 80 volte superiore rispetto alle classiche saette a carica negativa, possono abbattersi in luoghi dove, a causa della distanza, le persone non si curano minimamente del presenza del temporale. È il caso in cui un ipotetico osservatore, pur con un cielo completamente sgombro da nubi o quasi, vede cadere vicino a sè un fulmine, un “fulmine a ciel sereno” per l’appunto“.