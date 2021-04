Progetto innovativo: finanza e trading

L’innovazione è un aspetto molto importante per quanto riguarda la ricerca di contributi a fondo perduto. Nonostante i contributi a fondo perduto esistano per tutti i tipi di progetti, rendere la propria idea innovativa è molto utile per poter ottenere fondi per realizzarlo. Innovativo è ciò che si differenzia dalla tradizione per metodi, procedimenti e mezzi utilizzati.

I progetti innovativi nel campo della finanza possono riguardare servizi e soluzioni che permettano di ridurre l’evasione fiscale, tutelare il risparmio e migliorare l’educazione finanziaria. Questi progetti si possono portare avanti attraverso l’utilizzo di micro credito, monete complementari, fondi di investimento e forme innovative di crowdfunding.

Per scoprire quali sono le possibilità di realizzare il proprio progetto innovativo attraverso i contributi a fondo perduto è sufficiente richiedere una consulenza gratuita compilando il form sul sito www.incentiviitalia.com.