Professioni sanitarie, Cerchiaro eletto nel comitato centrale della Federazione nazionale

Genova. Antonio Cerchiaro è stato eletto nelle fila del Comitato centrale della Federazione Nazionale Tsrm e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in occasione delle consultazioni per l’elezione degli organi dirigenziali. Tale consultazione è la prima che si è svolta nella storia della Federazione, che rappresenta più di 200mila iscritti in tutta Italia, appartenenti a 19 professioni sanitarie diverse.

Antonio Cerchiaro è già presidente dell’ordine dei Tsrm e Pstrp di Genova, Imperia e Savona, che conta circa 6 mila iscritti è stato eletto nella lista “Armonia”, risultata vincitrice con il 75% dei voti. “Per la Regione Liguria è un evento storico, siamo riusciti ad esprimere un nostro rappresentante- afferma Cerchiaro, che continua – Ora sarà necessario, non solo continuare, ma incrementare l’impegno per riuscire a fare del nostro Ordine un riferimento nazionale”.

All’interno del maxi ordine ci sono tecnici radiologi, fisioterapisti, educatori professionali, logopedisti, ortottisti, podologi, riabilitatori psichiatrici, tecnici di laboratorio biomedico, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, dietisti, tecnici ortopedici, igienisti dentali, tecnici audiometristi, assistenti sanitari, e tecnici di prevenzione sui luoghi di lavoro, assistenti sanitari, tecnici perfusionisti e tecnici di neurofisiopatologia. In seguito, si è aggiunto anche l’elenco speciale di massofisioterapisti.

Ad Antonio Cerchiaro vengono assegnate le deleghe in etica e deontologia e rapporti con le commissioni di albo nazionali.