Genova. Ladri in azione ieri sera a Pra’, in un appartamento di via Bordighera.

I ladri hanno sono entrati in un’abitazione mentre il proprietario si trovava in casa. Insospettito dai rumori li ha visti fuggire dalla finestra senza che avessero fatto in tempo a rubare nulla.

Sul posto la polizia scientifica per i rilievi. Indagini in corso.