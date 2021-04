Porto di Genova, contrabbando di auto di lusso: due sequestri e una denuncia

Genova. Due autovetture, una Mercedes Benz CLA 220 DA ed una BMW X5 modello Xdrive 30D sono state sequestrate dall’ufficio delle Dogane di Genova e dai finanzieri del II gruppo della Guardia di Finanza di Genova

Entrambi i veicoli provenivano dalla Tunisia e sono stati fermati nell’ambito dei normali controlli per i passeggeri in entrata nell’Unione europea. Uno dei conducenti è stato denunciato per contrabbando.

Il valore stimato dei veicoli è 81.450 euro per un importo totale di diritti evasi pari quasi 28 mila euro.

L’operazione, che è stata possibile grazie alla cooperazione delle autorità francesi tramite il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana Italo-Francese di Modane, è il frutto dell’analisi dei rischi posta in essere dai funzionari del Reparto Viaggiatori, con la collaborazione dei militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova.