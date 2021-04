Genova. E’ stato invitato dai militari a indossare la mascherina durante un controllo nel primo pomeriggio a calata Falcone e Borsellino al porto antico.

In tutta risposta l’uomo, un 70enne genovese, ha cominciato a inveire e insultare i carabinieri davanti ai passanti.

Il settantenne è stato quindi denunciato per oltraggio e multato per non aver ottemperato alle prescrizioni previste per il contrasto della diffusione del covid.