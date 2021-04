Poliziotta vede dalla finestra due ladri che escono ‘carichi’ dalla Ekom: arrestati

Genova. Non li hanno notati i dipendenti del supermercato di piazza Oriani, ma li ha notati invece, dalla finestra del commissariato di Sestri ponente, l’occhio allenato della sovrintendente responsabile delle volanti mentre uscivano dalla Ekom, uno con a tracolla una borsa molto capiente e poco dietro un secondo uomo di corporatura magra, ma con un vistoso rigonfiamento sotto alla giacca.

La poliziotta è uscita al volo dal commissariato insieme a un collegata per bloccare i due mentre nel frattempo è arrivata anche un volante del commissariato. Davanti agli occhi degli agenti, in una lunga sequenza, i due hanno fatto sfilare ben 23 confezioni di caffè e 9 confezioni di parmigiano reggiano, per un valore complessivo di 137 euro.

Protagonisti due rumeni di 52 e 46 anni, specializzati proprio per questo tipo di furti ‘su commissione’ anche fuori Genova. I due – il piu giovane aveva già l’obbligo di firma – sono stati arrestati per furto in concorso.