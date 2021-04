Picchia il partner minacciando di gettarlo dalla finestra: arrestato 27enne

Genova. Un 27enne ecuadoriano è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e denunciato per minacce gravi.

I fatti risalgono alla scorsa notte quando la polizia ha trovato la vittima del fidanzato violento in strada e sanguinante che ha raccontato agli agenti di essere stata minacciata di morte.

Mentre la persona ferita veniva trasportata in ospedale dove è stata medicata con una prognosi di 21 giorni, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione della coppia ma il 27enne si è rifiutato di aprire la porta, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Una volta all’interno, gli agenti lo hanno trovato disteso sul letto ubriaco. Le ciocche di capelli trovate sul pavimento, le tracce di sangue in bagno e soprattutto la finestra spalancata in cucina hanno confermato il racconto del partner malmenato che ha parlato di violenze perpetrate per diverse ore. In una circostanza l’avrebbe anche afferrato per il collo trascinandolo verso la finestra e minacciando di buttarlo giù.

Dalle affermazioni della vittima è apparso subito evidente che quello di ieri è stato l’ultimo di una lunga serie di maltrattamenti che avvengono regolarmente ogni fine settimana, quando il fidanzato rientra a casa ubriaco.