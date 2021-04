Paziente ‘fragile’ morta dopo Pfizer: la procura di Genova apre un’inchiesta

Genova. La procura di Genova ha aperto un fascicolo a Genova per omicidio colposo, a carico di ignoti, per la morte della anziana ultravulnerabile di 75 anni, avvenuta poche ore dopo la seconda dose del vaccino Pfizer.

Il pubblico ministero Arianna Ciavattini ha dato incarico al professore Luca Tajana per l’autopsia insieme all’ematologo Franco Piovella. Era stata la stessa direzione sanitaria dell’ospedale San Martino a segnalare il decesso alla procura e al ministero della Salute.

Oggi si sono svolti i funerali di Francesca Tuscano, l’insegnante di 32 anni morta il quattro aprile per emorragia cerebrale a cui era stata somministrato il vaccino Astrazeneca il 22 marzo. Anche in questo caso il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I Nas avevano sequestrato tutta la documentazione relativa all’iter vaccinale: dall’anamnesi fino al foglio del consenso informato e al lotto del farmaco.