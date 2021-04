Patrick Zaki, il centrodestra in consiglio comunale boccia il documento che ne chiede il rilascio

Genova. Tursi volta le spalle a Patrick, ancora una volta. Dopo aver già respinto, nelle passate settimane, una mozione che proponeva la cittadinanza genovese per Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna e attivista per i diritti umani da oltre un anno nel carcere di Tora accusato di terrorismo e in attesa di processo, il consiglio comunale di Genova, con i voti contrari del centrodestra e del sindaco ha bocciato un nuovo ordine del giorno sul tema.

Proposto come nella passata occasione dalle forze di minoranza, chiedeva “vista la mobilitazione nazionale e internazionale per chiedere la liberazione” del ragazzo che il sindaco e la giunta si impegnassero “a promuovere ulteriormente tutte le azioni opportune per il rilascio di Zaki, con particolare riferimento al coinvolgimento dell’Unione Europea in questa iniziativa”.

Il documento è stato votato dall’opposizione ma non dalla maggioranza. Nei giorni scorsi in consiglio regionale è stato approvato invece un ordine del giorno che chiedeva la cittadinanza italiana, ma con l’astensione della Lega.