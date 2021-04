Pasquetta a casa? Questo pomeriggio su zoom una visita guidata virtuale alla Lanterna

Genova. MEZZ’ORA DI LANTERNA – immagini e foto sul faro simbolo di Genova commentate su zoom. Oggi, lunedì 5 aprile ore 18.30.

Un incontro online sul complesso monumentale della Lanterna e la sua storia, nato della volontà di ricreare l’atmosfera di curiosità e scoperta che caratterizza il tradizionale evento dell’ultima domenica del mese “Ti Porto alla Lanterna”, sospeso a causa delle restrizioni per la pandemia in corso.

Come partecipare:

– La partecipazione ha un costo di 5 euro a connessione e garantisce il diritto di acquistare un biglietto per le future edizioni del tradizionale “Ti porto alla Lanterna” al prezzo speciale di 10 euro anziché 15

– Su prenotazione

– È possibile aderire compilando QUI il form per ricevere tutti i dettagli per partecipare e per il pagamento

– È necessario avere a disposizione PC, tablet o smartphone (auricolari consigliati) e scaricare la app Zoom

L’evento, da un’idea di Sandra Mazzucato, è realizzato da Go Genova Tours. Tutti i dettagli anche all’interno dell’evento Facebook dedicato