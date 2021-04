Ottenere il rimborso delle spese sanitarie con il Fondo Sanitario Integrativo: ecco come

Far fronte alle spese sanitarie può essere oneroso, ma molti non sanno che i lavoratori dipendenti hanno diritto ad un fondo che permette di coprire diversi tipi di costi legati all’assistenza sanitaria.

Il Fondo Sanitario Integrativo è un fondo a disposizione di dipendenti a tempo indeterminato e apprendisti per prestazioni sanitarie. Per i lavoratori che hanno diritto a questi fondi è previsto infatti un rimborso totale o parziale per spese mediche. Le prestazioni incluse nei fondi comprendono check-up, prevenzione e visite specialistiche. Il Fondo Sanitario Integrativo si trova nella busta paga del lavoratore e in gran parte è pagata dal datore di lavoro.

Il tipo di fondo varia a seconda dal settore in cui i lavoratori operano, anche se presentano pressocchè le medesime caratteristiche. Spesso i fondi comprendono anche dei “pacchetti maternità”, che permettono di coprire in tutto o in parte i costi riguardanti le visite specialistiche in gravidanza o il ricovero per il parto.

Si tratta di una grande opportunità per il lavoratore, che in questo modo può facilmente svolgere check up periodici ed effettuare visite per la prevenzione di diversi tipi di patologie.

