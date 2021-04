Orologi da parete particolari: come valorizzare la casa con un vero tocco di classe

Gli orologi moderni svolgono una serie di funzioni, non solo quella per cui sono stati originariamente progettati. Certo, sono utili per segnare le ore e per tenere sott’occhio lo scorrere dei minuti; ma, al tempo stesso, costituiscono dei veri e propri oggetti ornamentali, che da soli possono abbellire anche un intero muro.

Ad esempio, a dir poco scenografici sono gli orologi da parete di Smart Arredo Design: elementi dotati di un notevole potenziale artistico, che assumono sagome diverse e si differenziano per design, colori e concept di base. Sono disponibili modelli in legno o in metallo, tondi o a forma di casetta, con pendolo o senza, per lasciarti la massima libertà di scelta.

Qual è il prodotto che preferisci? Tieni presente che questi articoli sono perfetti per tutti gli ambienti della casa, e anche quelli più sobri sono curati nei minimi dettagli. L’orologio è un must per ogni dimora, e i migliori sono quelli originali ed esclusivi che restano nella memoria di tutti gli ospiti!

I materiali

Un primo fattore da considerare, in vista dell’acquisto, consiste nei materiali usati per la fabbricazione dell’orologio. Come già detto, tra i più popolari vi sono il legno e il metallo.

Due soluzioni apparentemente agli antipodi: il primo più romantico e vintage, tipico delle abitazioni di montagna e di campagna, il secondo di stampo contemporaneo e dalle linee pure e geometriche. Entrambe le opzioni, però, consentono di dare origine a complementi unici, innovativi, in grado di conciliare eleganza, praticità e comfort.

Il legno è molto apprezzato per l’aspetto naturale, per le sfumature calde, per le venature che ricordano quelle degli alberi di una foresta. Il metallo è un evergreen per gli amanti degli stili all’avanguardia, improntati al minimalismo, all’essenzialità, alla rinuncia al superfluo.

Ti piace di più un orologio vagamente retrò, fusione di passato e presente, oppure uno più futuristico, contraddistinto da un rivestimento lucido e brillante? Quale elemento si adatta di più all’arredamento della tua zona living, della cucina, della camera da letto? Seleziona il materiale giusto rispondendo a queste domande!

Il design

Gli orologi da parete particolari possono essere personalizzati con qualunque sagoma. Non abbiamo soltanto quelli più classici, rotondi o quadrati: da qualche anno si adoperano spesso i modelli a forma di casetta, ideali per donare alle stanze un tocco di brio e di familiarità.

In questa categoria rientrano molti prodotti offerti sul suddetto e-commerce, quello di Smart Arredo. Che ne dici, per esempio, di Double Q, che non è composto da una sola casetta ma addirittura da due? Un orologio a cucù con movimenti al quarzo a batteria e caratterizzato da un doppio pendolo. Eccellente sia per il tuo soggiorno, sia come regalo per una persona cara!

Anche Cucù Home è un articolo a mo’ di casetta, con un design che sembra pensato appositamente per far felici i bambini. La struttura è in legno di betulla, robusta ed ecologica, ed è davvero inconfondibile nella sua estrema semplicità.



Cucù Home – Orologio da parete a cucù

Questi sono alcuni esempi, ma sul mercato esiste una miriade di orologi di questo tipo. Ricordiamo, poi, tutti quelli tondeggianti, più tradizionali ma non per questo meno avanzati, decorati da motivi naturali (come Bamboo Colors), pattern ispirati alla cucina (tra cui il meraviglioso Cutlery Warm), textures dedicate al mondo delle farfalle (uno su tutti, Butterfly Colors).

La nostra lista potrebbe continuare ancora per molto. Puoi comprare un orologio a forma di tendone da circo, di fiore stilizzato, di cubo, o magari uno più complesso formato da vari moduli che disporrai sul muro secondo i tuoi gusti. In questo gruppo spicca RND_time, straordinariamente originale, uno degli orologi più moderni in assoluto tra quelli che abbiamo visto!

I dettagli

La scelta del tuo orologio da parete particolare sarà influenzata anche dai dettagli, dalle tonalità e dalle finiture.

Orologi dalle tinte neutre, pastello o vivaci per rendere più allegri tutti gli spazi; orologi con scritte, con immagini simpatiche, con riproduzioni di monumenti delle città più famose. Orologi con su raffigurati altri orologi, oppure alberi, cuori, righe, figure geometriche o astratte.

Non sarà difficile individuare l’articolo che fa per te in una gamma tanto vasta. Alcuni complementi sono concepiti per un locale specifico, come l’area kitchen, il salotto, la cameretta dei bambini ecc.; altri sono più versatili, indicati per tutte le destinazioni – compreso lo studio e l’ufficio domestico. Lo ripetiamo, questi oggetti sono ottimi non solo per la tua casa ma anche come idea regalo!

Lo shop di Smart Arredo

Abbiamo nominato il negozio online di smartarredodesign.com, che abbiamo assunto come punto di riferimento per il nostro discorso. Il catalogo dello shop è eccezionalmente variegato, e include tutto ciò che può servire all’interno di una dimora accogliente e confortevole.

Vi sono, però, dei criteri che accomunano tutti i mobili e gli accessori, come il minimalismo e la volontà di ridurre l’ingombro il più possibile. Smart Arredo mette a disposizione elementi salvaspazio, privi di fronzoli, a volte convertibili, caratterizzati da linee nette ed essenziali. Soluzioni perfette per le abitazioni di tutte le dimensioni, grandi e piccole, nonché per i miniappartamenti, i bilocali e persino i monolocali!