Occupazione suolo pubblico, via libera del Comune di Genova: “Dehors gratis fino a fine anno”

Genova. Approvate oggi dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Paola Bordilli e al Bilancio Pietro Piciocchi, le tariffe del canone patrimoniale per la concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria da parte delle attività commerciali con annesse già alcune delle misure di sostegno per il tessuto economico cittadino a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

“Abbiamo formalizzato – spiegano gli assessori Bordilli e Piciocchi – l’esenzione per tutto il 2021 delle tariffe di occupazione suolo per i dehors di bar, ristoranti e artigiani alimentari che hanno fatto o potranno fare richiesta, in modo semplificato, per nuovi spazi esterni per la somministrazione di cibi e bevande ai clienti”.

“L’esenzione riguarda anche gli spazi pubblicitari ai bordi delle attrezzature di copertura dei dehors, come ombrelloni o altre strutture e le lavagne esterne. La nostra amministrazione, quindi, prosegue nel solco tracciato già da inizio emergenza pandemica nel 2020 per il sostegno con misure concrete all’imprenditoria locale per il maggior supporto possibile nella ripresa dell’attività”.