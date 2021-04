Occhi al cielo in serata (nubi permettendo): arriva la Superluna rosa

Ore 17:25 di oggi (27 aprile). È l’orario in cui nella giornata odierna si potrà ammirare al meglio la Superluna rosa.

Una superluna è la coincidenza di una luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna. L’effetto è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna visto dalla Terra. Nel caso di oggi, la luna apparirà all’occhio più grande del 7% circa.

L’aggettivo “rosa”, invece, non è legato al colore della luna in sè, ma deriva dal nome di un fiore che sboccia proprio in questo periodo: ‘Phlox subulata’, originario del Nord America orientale.

“Consiglio di osservare il nostro satellite al crepuscolo, perché è molto suggestiva la visione della Luna piena che sorge al calar del Sole, in direzione opposta alla nostra stella”, – ha dichiarato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, come riportato da Ansa.it.

“La ragione è che la luce residua del crepuscolo permette di godere anche della visione del contesto terrestre circostante, con il nostro satellite che sorge alle spalle di paesaggi naturali o celebri monumenti. In piena notte invece il bagliore della Luna piena è tale che tutto il resto scompare”, ha concluso.