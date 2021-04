“Nuovi modelli per una scuola antica”, nuovo webinar della Fondazione dell’Ordine degli architetti di Genova

Genova. Giovedì 15 aprile, secondo appuntamento per Nuovi modelli per una scuola antica, il ciclo dedicato alla dinamica della scuola in continua evoluzione a cura della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova. Con La nuova scuola 2: Ideazione, costruzione e gestione l’attenzione si sposterà sul progetto di riqualificazione della Scuola Pascoli di Torino nell’ambito del progetto “Torino fa Scuola” promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Agnelli in collaborazione con la Città di Torino e la Fondazione per la Scuola.

Francesca Repetto e Giulia Baù di Fondazione Compagnia di San Paolo, Silvia Minutolo di Archisbang e Raffaella Magnano di Areaprogetti racconteranno questo progetto – interessante prototipo di partenariato tra pubblico e privato – che ha ripensato gli spazi con soluzioni contemporanee, pur conservando intatte le caratteristiche originarie dell’edificio. Il webinar, ad accesso pubblico e gratuito, sarà trasmesso in streaming dalle 17:30 alle 19:30.

Il progetto di riqualificazione della Scuola Pascoli di Torino ha colto la sfida di portare una didattica innovativa tra le mura di un edificio ottocentesco, tutelato e permeato di vincoli, abbattendo le barriere dell’aula verso gli aulici spazi distributivi che sono diventati ambienti abitati. L’apertura di spazi ampi, luminosi, la ricerca del contatto con l’esterno, l’accessibilità totale degli ambienti sono funzionali all’idea di una didattica continua, in cui l’ambiente fisico dell’edificio si mette a servizio del progetto formativo e ne diventa esso stesso parte integrante.

Punto di riferimento per i ragazzi e per il resto della comunità, la scuola è uno spazio inclusivo in cui riscoprire la dimensione ludica dell’imparare. La riqualificazione degli spazi è stata integrata in un ripensamento globale dell’edificio, pur conservando intatte le caratteristiche che ne avevano segnato la costruzione e confermando la grande vocazione alla flessibilità che gli edifici storici ci insegnano attraverso le loro molteplici riconversioni.

Ultimo appuntamento, venerdì 23 aprile, con La nuova scuola 3: progetto, scuola, comunità: una conversazione tra la pedagogista Elena Giacopini della Fondazione Reggio Children di Reggio Emilia e l’architetto e designer Michele Zini dello studio ZPZ Partners di Modena sul valore del dialogo tra architettura e pedagogia nella prefigurazione della scuola del futuro.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le conferenze sono fruibili esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi (2 CFP a incontro) può partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.