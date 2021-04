Nonna Tina e gli altri 6 mila in attesa del vaccino a casa. La Asl3: “Metteremo più personale”

Genova. Nonna Tina, all’anagrafe Teresa Montesarchio, ha 97 anni compiuti il 31 marzo e vive a Genova. E’ totalmente invalida a seguito di due ictus ma fortunatamente vive a casa sua, aiutata dai due figli e da una badante. Nonna Tina, come altre migliaia di ultravulnerabili, sta ancora aspettando di essere vaccinata dalla Asl3. Tramite il figlio Francesco ha scritto una lettera per segnalare questo ritardo.

Lei in un centro non ci può andare ma le vaccinazioni a casa procedono a rilento: ne sono state fatte state 515 finora ma ci sono altre 6 mila persone, soprattutto anziani, che attendono.

Genova24 ha chiesto chiarimenti alla Asl3 per capire le cause dei ritardi. “Sono vaccinazioni più complesse da eseguire non paragonabili alla vaccinazione in un hub – spiega Davide Gonella della direzione socio-sanitaria della Asl3 – a partire dal personale impiegato. Al momento abbiamo 8 squadre distribuite sui 6 distretti ma aumenteremo il personale, già sono state fatte assunzioni e altre ne arriveranno.

Ad essere complessa è anche la gestione stessa dei vaccini: “Moderna infatti che è il vaccino che utilizziamo in questi casi non è monodose ma ne contiene 10 quindi in molti casi le nostre farmacie devono prepararci la singola siringa per evitare sprechi”.

Molti degli ultrafragili a domicilio sostengono di non essere stati ancora nemmeno chiamati: “Noi abbiamo cominciato subito a vaccinare le persone che erano già seguite domiciliarmente dai nostri servizi – spiega Gonella – Poi via via sono arrivate le richieste dei medici di famiglia che indicano esclusivamente che la vaccinazione deve essere domiciliare, senza che si possa a priori stabilire una priorità tra una persona e l’altra. Per questo stiamo chiamando ad una ad una queste persone e incrociando i loro racconti con le cartelle cliniche ci muoviamo. Facciamo una vera intervista telefonica per capire con chi vive l’anziano e da chi è seguito oltre che per conoscere le condizioni”.

Resta che i tempi sono lenti: “L’obiettivo è ampliare il numero delle squadre per arrivare a fare circa mille vaccini al mese, ma i tempi restano lunghi. Per questo ci stiamo concentrando soprattutto sui caregiver ossia tutte le persone che sono a contatto con l’anziano. Loro possono muoversi e vaccinarsi in un hub e in questo modo vaccinando chi è intorno all’ultravulnerabile proteggiamo lui in attesa di poter effettuare il vaccino a domicilio”.