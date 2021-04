New Racing for Genova al via dell’International Rally Cup

Genova. C’è anche la International Rally Cup (IRCup) Pirelli nel programmi 2021 della New Racing for Genova.

La scuderia diretta da Raffaele Caliro parteciperà a questa fortunata serie ventennale, pronta a scattare sabato 1 e domenica 2 naggio con il 34° Rally Piancavallo, con l’equipaggio formato dal genovese Luca Fredducci e dalla sua compagna, l’elvetica Clarissa De Rosa. La coppia varesina sarà in gara con la Peugeot 208 di classe R2B che le sarà messa a disposizione dalla FR New Motors, una vettura analoga a quella con cui hanno disputato la loro gara di casa, il Rally dei Laghi, dove hanno conquistato il successo di classe.

“Per via del lavoro – osserva Luca Fredducci – solitamente non riesco a seguire trofei o campionati e partecipo a gare che mi piacciono in periodi in cui riesco a organizzarmi. Si è però presentata l’occasione di partecipare, per la prima volta dopo undici anni di gare, ad una serie bella e combattuta come l’IRCup e, organizzatomi con il lavoro, abbiamo quindi deciso di tuffarci in questa nuova avventura. Prenderemo parte al raggruppamento R2B, che prevede, tra l’altro, un gran bel montepremi, ed anche all’abbinato Trofeo Peugeot Pro, nella classifica riservata alle ‘vecchie’ 208 aspirate. I cinque rally della serie sono tutti molto belli, quasi gli unici che con le attuali norme Covid possono raggiungere i 100 chilometri di prove speciali: Piancavallo, Taro, Casentino, Appennino Reggiano, Bassano, per noi tutte gare inedite tranne l’ultima, a cui abbiamo partecipato l’anno scorso. Iniziamo da Piancavallo, sperando che il meteo e, soprattutto, la nebbia ci lascino divertire: sarà comunque una bellissima esperienza e una gran lotta, in classe siamo infatti ben ventuno, quasi tutti iscritti al Campionato”.