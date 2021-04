Nervi, ragazzo scivola e cade nei laghetti: portato in codice rosso all’ospedale San Martino

Genova. Grave incidente questa mattina nell’entroterra di Nervi, nel Levante genovese, dove un giovane è caduto in uno dei laghetti lungo il torrente.

A chiamare i soccorsi alcuni amici che erano con lui. Sul posto sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza di Bogliasco.

Il giovane, per fortuna, non era in gravi condizioni, ma si è procurato un’importante lesione alla gamba che ha richiesto il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino.

L’infortunato è stato poi sottoposto ad accertamenti clinici. A quanto risulta non sarebbe in pericolo di vita.