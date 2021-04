Municipio Media Valbisagno, tutte le iniziative per le celebrazioni del 25 aprile

Genova. Le restrizioni dettate dalla pandemia non permetteranno neanche quest’anno il consueto svolgimento pubblico delle celebrazioni del 25 Aprile, tuttavia questa data resta di fondamentale importanza per la Comunità del Municipio IV Media Valbisagno, che non rinuncia a commemorare i Suoi Caduti per la Libertà e a stringersi nel Loro ricordo.

Tra il 23 Aprile (data in cui Molassana si liberò dalle truppe nazifasciste, con l’arrivo in città della Brigata Severino) al 25 Aprile i 32 luoghi della Memoria verranno onorati da piccole rappresentanze delle sezioni Anpi del territorio, dell’associazionismo locale, della Cittadinanza attiva e delle Istituzioni municipali, con l’omaggio delle corone d’alloro. Verranno inaugurate due nuove targhe: in Passo Ponte Carrega, dove Pietro Pinetti si recava per salutare la sua fidanzata, e sul ponte di via Geirato, in occasione del centenario di Agostino Pesce, partigiano “Martin”.

Le iniziative proseguiranno per tutta la settimana e fino al 2 Giugno, concordate tra tutti i soggetti firmatari del Patto di Collaborazione “Storia e Memoria”, finalizzato a mantenere vivo il ricordo dei fatti che portarono l’Italia al compimento della Democrazia e delle persone che si adoperarono in favore della Libertà e della Giustizia sociale.

In presenza, quindi, si potrà ripercorrere la storia degli atleti che si opposero alla dittatura attraverso la mostra “Sport, dittatura e memoria” realizzata a cura dell’Anpi e di Coop Liguria (Galleria Centro Bisagno Coop Liguria, dal 24 aprile al 1 maggio).

In digitale molte altre iniziative:

Per ripercorrere la “Passeggiata partigiana” realizzata l’anno scorso si può consultare la pagina youtube del Municipio IV media Valbisagno, mentre è possibile riascoltare le testimonianze di alcuni Partigiani ormai scomparsi connettendosi al documentario “Voci resistenti” sul sito la Coop sei tu.

Non mancherà lo spettacolo del Teatro dell’Ortica che, nel pomeriggio del 25 aprile, tra e 18 e le 23, metterà online ad accesso libero sul proprio canale youtube “Cognome e nome Pertini Sandro”.

Per la rassegna “Cinema resistente” l’Anpi Struppa e 7 Novembre propongono quest’anno il tema “Epidemie e degenerazione della convivenza”. Da Venerdì 30 aprile a mercoledì 2 giugno, tutti i venerdì alle 21, sulla pagina Facebook del Municipio IV Media Valbisagno.

Il Presidente Roberto D’Avolio e l’Assessora alla Cultura Barbara Comparini sono fieri di rappresentare un Territorio che considera una ricchezza il proprio passato e che non manca di dimostrare che la Resistenza è fatto quotidiano e la Libertà di pensiero è un valore che prescinde dalle difficoltà del presente e ringraziano tutti e tutte coloro che restano Testimoni Attivi e Quotidiani dei principi di Democrazia.