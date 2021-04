Paura nel porto di Multedo: petroliera urta la banchina, scatta l’allarme antincendio

Genova. Paura oggi pomeriggio nel porto petroli di Multedo, nel Ponente genovese. Una petroliera in fase di attracco ha urtato la banchina e ha fatta scattare il sistema antincendio che ha riversato schiuma sui pontili.

Immediato è scattato l’intervento dei vigili del fuoco, come prevede il protocollo d’emergenza quando scatta l’allarme in automatico. I pompieri sono intervenuti in forze con una squadra da terra e una barca dal vicino distaccamento nautico.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che non c’era alcun rischio e hanno dichiarato il rientrato allarme.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e le ragioni per cui la nave ha scontrato la banchina