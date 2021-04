Molassana, auto prende fuoco in via Adamoli: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Una densa colonna di fumo nero si è innalzata poco dopo le 13 nel cielo di Molassana a seguito di un incendio divampato all’interno di un’auto, andata poi completamente distrutta.

Qualche attimo di apprensione, poi per fortuna le notizie si sono fatte più chiare: la vettura coinvolta nel rogo era un’auto in sosta e di conseguenza non risultano per fortuna feriti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che in pochi minuti hanno messo in sicurezza la zona e spento le fiamme. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e i rilievi per capire le cause dell’incendio.