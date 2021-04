Metropolitana, la scala mobile di Dinegro è terminata ma manca ancora un collaudo

Genova. A vederla non si direbbe un’opera così importante da meritare la firma di Renzo Piano, eppure l’architetto genovese ha progettato anche quella, oltre al resto della stazione: la nuova scala mobile coperta di Dinegro, che sale dalle banchine della metropolitana di Genova sul lato nord di via Buozzi, è terminata e pronta per entrare in funzione. Con ulteriore ritardo, visto che il via libera era previsto per marzo e al momento Amt non fornisce una data per la riapertura.

La storia dell’impianto è piuttosto travagliata. Inaugurata nel 1992 come parte integrante della stazione ha subito innumerevoli guasti a causa dell’esposizione alle intemperie. Poi, dopo l’ennesimo stop, approfittando dell’obbligo di revisione degli impianti previsto dalla legge dopo 30 anni di vita tecnica, l’azienda ha deciso di risolvere il problema alla radice, realizzando finalmente una tettoia a protezione della scala mobile.

La firma di Renzo Piano ha complicato le procedure burocratiche, anche se il lavoro in sé non era così complesso. Il parapetto è stato elevato ad altezza uomo per montare la copertura ed è stato rivestito con le stesse lastre che caratterizzano gli spazi esterni della stazione. Inoltre è stata aggiunta una porta vetrata a ulteriore protezione.

Amt ha eseguito un primo collaudo richiesto da Ustif, l’ufficio del ministero delle Infrastrutture che rilascia le certificazioni di sicurezza per gli impianti di trasporto pubblico, e sta lavorando per ottemperare ad alcune prescrizioni. Poi chiederà il nuovo collaudo (al momento non ancora fissato) e solo allora – se non ci sarà altro da sistemare – la scala mobile potrà riaprire. E anche se la stazione è comunque accessibile tramite scale tradizionali e ascensori, sarà un indubbia comodità per molti utenti.