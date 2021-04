Genova. Al mattino qualche nube medio-alta interesserà il settore centrale, ma senza conseguenze. Cieli pressochè sereni altrove. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne, che daranno luogo a locali piovaschi e rovesci (nevosi sopra i 1300/1400 metri) localmente anche di forte intensità, in tendente sconfinamento fin sulle coste. Fenomeni in esaurimento in serata.

Situazione: Il nord-Italia rimane interessato da una circolazione depressionaria, alimentata da aria artico-continentale, foriera di condizioni di tempo instabile e clima fresco sulla Liguria.

Venti: Deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali. Mari: In prevalenza poco mossi, mossi al largo dalla sera.

Temperature: Preossochè stazionarie od in lieve diminuzione nei valori massimi.

Costa: min +8/+12°C, max +12/+15°C

Interno: min -1/+7°C, max +8/+12°C