Genova. Oggi sulla Liguria ancora tempo stabile e soleggiato. Da lunedì nubi in aumento, accompagnate dalle prime piogge. Temperature grossomodo in linea con le medie per il periodo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 25 aprile. Giornata stabile ed in prevalenza soleggiata. Tra il tardo pomeriggio e la sera le prime nubi alte avanzeranno da ovest, ma senza recare particolari conseguenze. Venti: Deboli dai quadranti meridionali, moderati sui versanti padani. Mari: Generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature: In ulteriore lieve aumento. Sulla costa minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 17 e 21 gradi. Nell’entroterra minime tra -1 e 12 gradi, massime tra 16 e 19 gradi.