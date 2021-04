Genova. Deboli correnti nord-orientali affluiscono dietro ad un sistema frontale che si presenta più attivo al centro-sud. In Liguria belle schiarite alternate ad addensamenti locali, ma con basso rischio di pioggia. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Giovedì 22 aprile. Al mattino residui rovesci in mare aperto, in via di attenuazione. Nubi sparse su Imperiese e Spezzino senza piogge, bel tempo altrove. In giornata bel tempo a ponente a parte nubi sull’Imperiese senza conseguenze; nubi sparse di tipo cumuliforme sconfinante da nord-est saranno invece presenti sul settore centro-orientale della regione: non si esclude qualche piovasco in corrispondenza degli addensamenti più intensi. In serata ritorno del sereno ovunque. Venti: Deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: In aumento nei valori massimi sotto costa. Sulla costa minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 15 e 18 gradi. Nell’interno minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 11 e 15 gradi.

Venerdì 23 aprile. Bel tempo su tutta la regione. Un po’ di innocui cumuli nel pomeriggio sull’Imperiese e sul Levante, senza conseguenze, ritorno del sereno ovunque in serata. Venti: Da moderati a deboli tra nord e nord-est. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.