Liguria. Giornata che, dal punto di vista meteorologico è destinata a peggiorare secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia piogge deboli o moderate interesseranno il settore centrale nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio ancora molte nubi ovunque con rovesci sparsi, più probabili sui versanti padani occidentali. Altrove tempo generalmente più asciutto anche se non si escludono locali piovaschi.

Venti moderati da Sud-Est. Mare tra poco mosso e mosso. Temperature minime sulla costa tra +8 e +11° C, nell’interno tra -3 e +7° C. Massime in calo sulla costain tra +13 e +16°C, nell’interno tra +9 e +14°C.

Domani mattina residui piovaschi sul Levante; per il resto della giornata nuvolosità irregolare sul centro-Levante, maggiori spazi soleggiati a Ponente. Venti da moderati a deboli dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso sul centro-Levante, mosso a Ponente. Temperature in aumento nei valori massimi.

Venerdì giornata stabile e soleggiata sull’intera regione. Temperature in aumento, venti deboli o moderati da Nord. Mare poco mosso sul centro-Ponente, localmente mosso a Levante.