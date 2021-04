Genova. Una circolazione fresca in quota, anche se attenuata, determina clima variabile sulla nostra regione con qualche nota instabile per lo più concentrata sui rilievi. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni. Infiltrazioni più umide da mercoledì.

Oggi, lunedì 19 aprile, tempo variabile con nubi sparse un po’ su tutta la regione, maggiori aperture sull’imperiese. Qualche rovescio dalle ore centrali potrà interessare i rilievi, non si esclude un parziale interessamento di limitati settori costieri adiacenti. Invariato altrove con nuvolosità sparsa. Venti da nord al mattino, in rotazione da sud ovest. Mare da poco mosso a mosso. Temperature in lieve aumento nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra gli 8 e i 16 gradi, nell’interno tra -1 e 13.

Domani, martedì 20 aprile, permane un tempo variabile con qualche nota instabile nel pomeriggio sui rilievi. In serata incremento della nuvolosità lungo le coste.

Nella giornata di mercoledì 21 aprile Ss instaurano correnti umide meridionali indotte da un flusso sud occidentale che determina una maggiore nuvolosità e la possibilità di qualche precipitazione ma si tratta di un’evoluzione ancora da confermare.