Liguria. Flussi umidi e a tratti instabili da Sud Ovest continuano a interessare l’Europa meridionale, apportando nuvolosità diffusa sulla nostra regione, con a tratti qualche debole pioggia. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet, l’Associazione ligure di meteorologia.

L’alta pressione delle Azzorre, disposta lungo i meridiani in pieno Oceano Atlantico, permette la discesa di aria più fresca ed instabile ad alimentare la saccatura che interessa l’Europa centro meridionale. Nel corso della nottata il cielo è rimasto generalmente nuvoloso un po’ sull’intera regione ma senza precipitazioni. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto a ieri: a Savona è stata di +13,6°C.

Nel corso della mattinata persisterà una certa nuvolosità un po’ su tutta la regione ma senza precipitazioni. Delle schiarite saranno possibili di tanto in tanto e saranno più ampie sull’estremo ponente. La situazione non cambierà nel pomeriggio con molte nubi (innocue) alternate a schiarite. Le temperature massime saranno stazionarie rispetto ai valori di ieri con punte fino a +19°C lungo le coste del ponente. Il vento sarà ancora localmente teso dai quadranti settentrionali al mattino. Si indebolirà in giornata per poi ruotare nel pomeriggio dai quadranti meridionali, mantenendosi debole. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

La giornata di domani vedrà un ulteriore aumento della nuvolosità con possibilità per delle deboli precipitazioni a tratti, più probabili sul settore centro-orientale. Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi, temperature stazionarie.

Tendenza per venerdì 30 aprile: permane un tempo a tratti grigio, con cielo in gran parte nuvoloso, e qualche pioviggine al primo mattino. Parziali aperture nel pomeriggio, a cui seguirà un nuovo incremento delle nubi in serata.