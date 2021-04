Genova. Le correnti fredde di matrice artica abbandonano la scena ligure in favore di aria più mite e umida di matrice meridionale. Sulla Liguria nubi in aumento, con le prime piogge a partire da sabato 10 aprile. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Giovedì 8 aprile. Il cielo sereno della notte verrà sostituito da una nuvolosità sparsa che si farà più intensa in serata sul settore centro-orientale. Non si prevedono piogge. A ponente cielo sereno con pochi e locali addensamenti nell’arco della giornata. Venti: Si disporranno da sud-ovest con intensità moderata. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: In ulteriore lieve calo le minime, in aumento le massime. Sulla costa minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 16 e 19 gradi. Nell’interno minime tra -5 e 2 gradi, massime tra 11 r 16 gradi.

Venerdì 9 aprile. Nubi sparse alternate a schiarite su tutta la regione. Non si prevedono piogge. Venti: Moderati da sud-est. Mari: Mosso o localmente molto mosso. Temperature: in aumento.

Sabato 10 aprile. Piogge sparse di debole o moderata intensità, in intensificazione in serata. Ventilazione moderata da sud, mare mosso, temperature stazionarie.