Genova. Due intense perturbazioni interesseranno la Liguria nei prossimi tre giorni. La prima tra sabato sera e domenica mattina, la seconda nella giornata di lunedì 12 aprile. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 10 aprile, tempo asciutto ovunque fino al primo mattino salvo pioviggini di poco conto. Inizio delle precipitazioni tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, più intense tra Voltrese, Arenzanese e rispettivo entroterra, più deboli a levante, ancora asciutto sull’Imperiese.

In serata piogge su tutta la regione con rovesci intensi tra Voltrese, Arenzanese e rispettivo entroterra. Non si esclude qualche colpo di tuono. Graduale trasferimento dei fenomeni più intensi verso il Genovese nella notte su domenica 11 aprile.

Venti moderati da sud-est con possibili rotazioni a nord nel Savonese. Rinforzi in serata. Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato in serata. Temperature in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime: saranno comprese sulla costa tra 10 e 15 gradi, nell’interno tra 4 e 11.

Domani, domenica 11 aprile, Tra la notte e il primo mattino forti rovesci nell’area genovese, in trasferimento verso il Tigullio e nel pomeriggio anche sullo Spezzino; non si esclude qualche colpo di tuono. A ponente qualche pioggia alternata a schiarite che si estenderanno al Genovese a metà giornata e primo pomeriggio. In serata nuova recrudescenza dei fenomeni su tutto il settore centro-orientale della regione con rovesci anche forti; ripresa delle piogge anche a ponente anche se in maniera meno intensa. Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra i 1400-1500 metri.

E anche nella giornata di lunedì 12 aprile avremo ancora maltempo su tutta la regione con rovesci intensi specie sul settore centro-orientale. Attenzione anche ai venti forti.